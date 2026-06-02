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Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich am Morgen widerstandsfähig. Nach anfänglichen Verlusten wurde wieder besonders bei Titeln rund um KI zugegriffen. Iran hat Berichte über ein nahes Interimsabkommen mit den USA zurückgewiesen und signalisiert, Gespräche vorerst auszusetzen, solange die Kämpfe im Libanon und Gaza weitergehen. Die Diplomatie hinter den Kulissen läuft aber weiter.Der MSCI All Country World Index drehte leicht ins Plus und hielt sich damit nahe seinem Rekordhoch. Auch in Asien wurden frühe Verluste aufgeholt. Besonders auffällig: Der südkoreanische Kospi, der wegen seiner Halbleiter- und KI-Komponenten als wichtiger Gradmesser für die KI-Investmentstory gilt, machte seine Verluste vollständig wett. Chinesische Technologiewerte legten ebenfalls zu. Tencent (wir verweisen auf unsere China-Lupe letzte Woche im Aktionärsbrief) sprang um 8,8 % nach oben.An der Terminbörse bleiben die Signale für die USA verhalten, aber stabil. Die Nasdaq-100-Futures reduzierten ihre Verluste auf 0,3 %. Auch europäische Aktien-Futures bauten ihre Gewinne aus und lagen zuletzt rund 0,6 % vorne.Der Bondmarkt signalisiert weiter Entspannung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,43 %. In Japan sank die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen nach einer gut aufgenommenen Auktion.Im Blick bleibt außerdem die Konjunkturseite. Insbesondere der Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag wirs spannend. Dieser dürfte Hinweise darauf liefern, wie robust die US-Wirtschaft ist und welchen Spielraum die US-Notenbank bei ihrer Zinspolitik hat. Es verfestigt sich die die Einschätzung, dass sich das US-Wachstum durch die hohen KI-Investitionen wieder beschleunigen könnte.Unternehmensseitig steht weiter KI im Mittelpunkt - was sonst:Alphabet kündigte Pläne an, über Aktienplatzierungen 80 Mrd. Dollar einzunehmen. Dazu zählt auch eine Investmentvereinbarung mit Berkshire Hathaway. Das zeigt, wie groß der Kapitalbedarf im Rennen um KI-Infrastruktur inzwischen geworden ist.Anthropic hat laut Bericht vertraulich einen Börsengang angemeldet und liegt damit vor OpenAI. Der Wettbewerb der großen KI-Start-ups dreht sich zunehmend um Kapital, Rechenleistung und Skalierung.Hewlett Packard Enterprise legte im nachbörslichen Handel um 28 % zu. Der Konzern stellte einen Jahresumsatz über den Erwartungen in Aussicht und verwies auf stark wachsende Nachfrage nach Servern und Netzwerktechnik für KI-Anwendungen. Wir hatten ausdrücklich nach den Dell-Zahlen auf diesen Crossread hingewiesen.Sie möchten gerne jeden Morgen auf diese Art und Weise kurz und knackig auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter