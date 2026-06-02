

EQS-Media / 02.06.2026 / 09:00 CET/CEST

Die neue Lösung unterstützt HPE Nonstop-Teams dabei, die SSH- und SSL/TLS-Sicherheit mithilfe quantensicherer Kryptografie zu modernisieren, die Verwaltung von Schlüsseln und Geheimnissen zu zentralisieren sowie den Lebenszyklus von Zertifikaten und Schlüsseln zu automatisieren.



[Wiesbaden, Deutschland, 2. Juni 2026] - comforte AG, ein weltweit führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheit für HPE Nonstop-Umgebungen, kündigte heute die Einführung von TAMUNIO Assure an, einer speziell für HPE Nonstop entwickelten Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre kryptografische Sicherheit zu modernisieren, ohne dass Anwendungen neu geschrieben werden müssen oder geschäftskritische Systeme beeinträchtigt werden.



TAMUNIO Assure unterstützt Unternehmen dabei, die SSH- und SSL/TLS-Sicherheit zu erhöhen. Weiterhin werden, Schlüssel, Anmeldedaten, Zertifikate und Geheimnisse zentralisiert und das Zertifikats- und Schlüssel-Management über HPE Nonstop-Systeme hinweg automatisiert. Das Ergebnis sind höhere Sicherheit, kosteneffizienterer Betrieb und eine quantensichere Sicherheitslage, ohne dass kritische Anwendungen neu geschrieben oder risikoreiche Plattformänderungen vorgenommen werden müssen.



Das Krypto-Betriebsmodell für HPE Nonstop verändert sich

HPE Nonstop-Systeme bilden die Grundlage für einige der anspruchsvollsten Transaktionsumgebungen der Welt, darunter Zahlungsnetzwerke und Finanzinfrastrukturen, in denen eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit unerlässlich ist. Angesichts sich weiterentwickelnder Sicherheits- und Compliance-Anforderungen benötigen Unternehmen eine zentralisierte und automatisierte Methode zur Verwaltung von SSH- und SSL/TLS-Schutzmaßnahmen, Schlüsseln, Geheimnissen und Zertifikaten.



TAMUNIO Assure begegnet dieser Herausforderung, indem es drei entscheidende Funktionen in einer auf HPE Nonstop ausgerichteten Lösung vereint:



•Post-Quantum-fähige Modernisierung von SSH und SSL/TLS zur Stärkung der Transportsicherheit ohne Auswirkungen auf existierende Applikationen.

• Zentralisierte Verwaltung von Schlüsseln und Geheimnissen, um Schlüssel, Anmeldedaten, Zertifikate und Geheimnisse aus verstreuten Dateien, Skripten und unverwalteten Speicherorten zu entfernen.

•Automatisiertes Zertifikats- und Schlüssel-Lebenszyklusmanagement zur Reduzierung des manuellen Verwaltungsaufwands und zur Verringerung des Risikos von Ausfällen aufgrund abgelaufener Zertifikate und zur Verbesserung der betrieblichen Konsistenz.



"Die HPE Nonstop-Community benötigt schon seit einiger Zeit eine Lösung wie diese. Die Modernisierung der Kryptografie und die Vorbereitung auf die Post-Quantum-Ära sind keine abstrakten Zukunftsfragen, sondern konkrete Risiken für Umgebungen, in denen heute hochwertige, langlebige Daten gespeichert werden", so Henning Horst, CTO bei comforte. "Mit TAMUNIO Assure können Nonstop-Teams die Kontrolle stärken, die Ausfallsicherheit verbessern und sich nach ihren eigenen Vorstellungen auf die Anforderungen der Post-Quantum-Ära vorbereiten."



Speziell entwickelte kryptografische Modernisierung für HPE Nonstop

Für HPE Nonstop-Umgebungen sind Betriebsunterbrechungen keine Option. TAMUNIO Assure unterstützt Teams dabei, den kryptografischen Schutz rund um bestehende Systeme zu modernisieren, wodurch der Wert bewährter HPE Nonstop-Investitionen gesteigert und gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit, die betriebliche Effizienz sowie die langfristige Sicherheitslage verbessert werden.

Durch die Kombination von SSH- und SSL/TLS-Modernisierung, zentralisiertem Schlüssel- und Geheimnismanagement, Lebenszyklusautomatisierung und quantensicherer Kryptografie in einer Lösung bietet comforte einen einfacheren Weg, Risiken zu reduzieren und sich auf die nächste Ära der kryptografischen Sicherheit vorzubereiten.



Über die comforte AG

Die comforte AG ist ein führender Anbieter datenzentrierter Sicherheitslösungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, sensible Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus zu schützen und gleichzeitig ihre Nutzbarkeit für den Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Mit Hauptsitz in Wiesbaden ist comforte ein vertrauenswürdiger Partner für globale Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Datensicherheitsplattform TAMUNIO automatisiert die Erkennung, Klassifizierung und den Schutz von Daten in komplexen IT-Umgebungen. Mit über 25 Jahren Erfahrung schützt comforte die Daten von mehr als 300 globalen Kunden, darunter Branchenführer wie Visa und Mastercard, und ermöglicht es ihnen, die digitale Transformation voranzutreiben, ihre Abläufe zu optimieren und mit Zuversicht nachhaltiges Wachstum zu erzielen.



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Schlagwort(e): Informationstechnologie



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