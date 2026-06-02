Stellantis bestätigt nun die zuvor von Frankreichs Präsident Macron angekündigte Milliarden-Investition in Mulhouse. Demnach sollen vor Ort ab 2029 drei Elektro- und Hybridmodelle auf Basis der neuen Plattform STLA One für Peugeot hergestellt werden. Und: Stellantis beschwört ungewöhnlich deutlich seine enge Bindung an Frankreich. Wie der Autokonzern konkretisiert, werden die drei neuen elektrifizierten Peugeot-Fahrzeuge in Mulhouse dem C-Segments ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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