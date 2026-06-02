Nach schwierigen Monaten meldet sich die SAP-Aktie eindrucksvoll zurück. Das Papier konnte in den vergangenen Handelstagen kräftig zulegen und gewann allein gestern mehr als +8%. Damit wächst die Hoffnung, dass die jüngste Schwächephase vorerst beendet sein könnte. Software-Sektor gewinnt wieder an Stärke SAP profitiert aktuell von der verbesserten Stimmung im Technologiesektor. Nachdem viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten unter Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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