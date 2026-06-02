EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)



02.06.2026 / 13:39 CET/CEST

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K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR)

Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Kaufpreis/EBITDA: rund 7-fach)

Übernahme stärkt das eigene sehr stabile Salzgeschäft in Europa nachhaltig und bietet Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa sowie Synergien Am 2. Juni 2026 hat die K+S Gruppe über ihre Konzerntochtergesellschaft esco international GmbH eine Vereinbarung über den Erwerb des Salzgeschäfts von Qemetica mit Standorten in Janikowo, Polen, und Staßfurt, Deutschland, unterzeichnet (Umsatz 2025: rund 125 Mio. EUR, EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR, Bilanzsumme: knapp 200 Mio. EUR, rund 400 Mitarbeitende).



Der Kaufpreis liegt abhängig vom Qemetica-Salz-Geschäftserfolg 2026 und 2027 zwischen 350 Mio. EUR und 380 Mio. EUR (Kaufpreis/EBITDA: rund 7-fach). Das Closing unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden, und wird voraussichtlich im Q1/2027 erwartet. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) der K+S Gruppe sollte weitgehend unverändert bleiben. K+S prüft zur Finanzierung des Kaufpreises für die Akquisition sowie zur Optimierung der Gruppenfinanzierung verschiedene Finanzierungs-/Kapitalmarktinstrumente. Zeitpunkt, Umsetzung und Ausgestaltung einer solchen Finanzierung hängen vor allem von der Entwicklung des Kapitalmarktumfelds und den Finanzierungsbedingungen ab. Soweit bis zum Closing keine Finanzierung erfolgt ist, kann K+S auf bestehende Liquidität und fest zugesagte Finanzierungslinien zurückgreifen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt refinanzieren.



Für die K+S Gruppe bietet die Übernahme der beiden Siedesalz-Standorte im polnischen Janikowo sowie im deutschen Staßfurt die Möglichkeit, das eigene sehr stabile Salzgeschäft in Europa weiter auszubauen. Dieses hatte sich zuletzt in einem deutlich verbesserten Marktumfeld bewegt. Zugleich entsteht Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa sowie für Synergien. Der Schwerpunkt der Qemetica-Standorte liegt in der Herstellung von Salzspezialitäten zur Wasserenthärtung sowie für die Lebensmittelindustrie.





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Julia Bock, CFA

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