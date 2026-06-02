EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Der Kaufpreis liegt abhängig vom Qemetica-Salz-Geschäftserfolg 2026 und 2027 zwischen 350 Mio. EUR und 380 Mio. EUR (Kaufpreis/EBITDA: rund 7-fach). Das Closing unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden, und wird voraussichtlich im Q1/2027 erwartet. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) der K+S Gruppe sollte weitgehend unverändert bleiben. K+S prüft zur Finanzierung des Kaufpreises für die Akquisition sowie zur Optimierung der Gruppenfinanzierung verschiedene Finanzierungs-/Kapitalmarktinstrumente. Zeitpunkt, Umsetzung und Ausgestaltung einer solchen Finanzierung hängen vor allem von der Entwicklung des Kapitalmarktumfelds und den Finanzierungsbedingungen ab. Soweit bis zum Closing keine Finanzierung erfolgt ist, kann K+S auf bestehende Liquidität und fest zugesagte Finanzierungslinien zurückgreifen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt refinanzieren.
Für die K+S Gruppe bietet die Übernahme der beiden Siedesalz-Standorte im polnischen Janikowo sowie im deutschen Staßfurt die Möglichkeit, das eigene sehr stabile Salzgeschäft in Europa weiter auszubauen. Dieses hatte sich zuletzt in einem deutlich verbesserten Marktumfeld bewegt. Zugleich entsteht Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa sowie für Synergien. Der Schwerpunkt der Qemetica-Standorte liegt in der Herstellung von Salzspezialitäten zur Wasserenthärtung sowie für die Lebensmittelindustrie.
Kontakt:
Investor Relations:
Julia Bock, CFA
Telefon: +49 561 9301-1009
julia.bock@k-plus-s.com
Ende der Insiderinformation
02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Telefon:
|+49 561 9301 0
|Fax:
|+49 561 9301 2425
|E-Mail:
|investor-relations@k-plus-s.com
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|ISIN:
|DE000KSAG888
|WKN:
|KSAG88
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2338040
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2338040 02.06.2026 CET/CEST