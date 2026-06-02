Sogenannte Dunkelflauten sind nach einer Analyse von Uniper in Deutschland kein seltenes Phänomen. Deshalb braucht das Energiesystem mehr Speicher sowie flexible Erzeugzungskapazitäten. Dunkelflauten sind kein Extremereignis, sondern ein strukturelles Merkmal des deutschen Stromsystems. Darauf weist eine aktuelle Kurzstudie von Uniper zur Häufigkeit und Dauer des Phänomens hin. Darunter sind Zeiten mit sehr geringer Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie zu verstehen. Die Analyse basiert auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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