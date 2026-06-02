Volltreffer mit System: Emperor Metals liefert mächtige Goldabschnitte und füllt die News-Pipeline

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Emperor Metals meldet auf Duquesne West starke Bohrergebnisse mit 35,9 Metern zu 3,1 g/t Gold. Die Treffer bestätigen das neue geologische Modell und zeigen erhebliches Erweiterungspotenzial für das Goldprojekt

Bohrergebnisse sind die Währung der Explorer - und Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FSE: 9NH) liefert auf dem Duquesne West-Projekt in Alberta gerade ab. Mit dem Bohrloch DQ26-45 präsentiert das Unternehmen einen spektakulären Abschnitt von 35,9 Metern mit 3,1 g/t Gold (inklusive 24,7 Metern mit 4,0 g/t Gold). Das ist weit mehr als nur ein isolierter Glückstreffer: Es ist ein klarer Hinweis, dass das neu kalibrierte geologische Modell der Lagerstätte funktioniert - und enormes Erweiterungspotenzial birgt.

Besser als die Historie: Das System wächst in der Tiefe

Besonders bemerkenswert ist die Lage des Volltreffers im Bereich der Main Pit. Der Abschnitt (aus 478,3 bis 514,2 Metern Tiefe) liegt rund 75 bis 80 Meter neigungsabwärts eines historischen Kinross-Bohrlochs aus dem Jahr 2002 (DQ02-10: 13,4 Meter mit 4,9 g/t Gold). Das bedeutet: Die hochgradigen Goldlinsen innerhalb des breiteren Systems nehmen in der Tiefe an Mächtigkeit und Volumen deutlich zu.

Zusätzliche Fantasie weckt ein entscheidendes geologisches Detail: Im mineralisierten Bereich wurde freies Gold identifiziert. Diese Eigenschaft wurde in der Vergangenheit weder systematisch erkannt noch exploriert. Nun dient sie als starker Vektor, um die hochgradigen Zonen in der Tiefe gezielt weiter zu verfolgen.

Neben dem Highlight-Loch DQ26-45 bestätigen weitere Treffer die Ausdehnung der Lagerstätte nach Osten und das Potenzial für eine wirtschaftlich attraktive, gestufte Minenentwicklung:

Main Pit (Oberflächennah): Das Phase-1-Infill-Programm liefert solide Ergebnisse für eine mögliche frühe Produktion. DQ26-04 durchteufte 20,3 Meter mit 1,2 g/t Gold, während DQ26-03 gleich über mehrere Tiefenbereiche traf (u.a. 20,8 Meter mit 0,7 g/t Gold und 18,0 Meter mit 0,4 g/t Gold).

Nip Zone (Östliche Erweiterung): Die Bohrlöcher DQ26-05, DQ26-06, DQ26-07A und DQ26-08 zeigen, dass das System weitergeht. Herausragend sind hier ein hochgradiger Spitzenwert in DQ26-06 (1,0 Meter mit 33,7 g/t Gold) sowie breitere Zonen in DQ26-07A (9,0 Meter mit 1,8 g/t Gold und 10,7 Meter mit 0,3 g/t Gold).

Starke Kostendisziplin trifft auf KI-Power: Der Newsflow reißt nicht ab

CEO John Florek und sein Team beweisen zudem enorme operative Effizienz. Dank strenger Kostendisziplin und durch den Einsatz eigener KI-gestützter Auswertungsmethoden liegt das Unternehmen deutlich unter Budget. Dadurch konnte das ursprüngliche Programm bereits auf 15.300 gebohrte Meter ausgeweitet werden.

Für Investoren bedeutet das vor allem eines: massive Spannung für die kommenden Monate. Die aktuelle Explorationskampagne 2026 umfasst insgesamt 23.000 Meter Datenmaterial (15.000 Meter Neubohrungen und 8.000 Meter Nachbeprobung). Bislang liegen erst für 16 der 47 gebohrten Löcher (ca. 6.500 Meter) die Analyseergebnisse vor. Das entspricht gerade einmal rund 20 Prozent aller erwarteten Laborergebnisse der Saison 2025/2026. Die Pipeline für hochkarätigen Newsflow in den Bereichen Main Pit, Nip Zone und entlang des Streichens ist damit prall gefüllt.







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