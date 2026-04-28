Trotz Gegenwind: Goldpreis vor Ausbruch? Analysten sehen 5.500 USD je Unze

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Trotz Seitwärtsphase und Zinsangst bleiben Analysten für Gold klar konstruktiv. Zentralbankkäufe, Schuldenrisiken und geopolitische Unsicherheit könnten den Preis weiter antreiben, heißt es.

Gold konsolidiert derzeit in einer breiten Seitwärtsrange - doch laut Amundi Investment Institute könnte genau diese Phase neue Chancen eröffnen.

Zwar belasten kurzfristig hohe Energiepreise, Inflationssorgen und die Erwartung einer straffen Geldpolitik. Doch Amundi sieht den aktuellen Energieschock eher als temporären Faktor. Entscheidend ist, dass die Kerninflation bislang nicht weiter beschleunigt. Damit könnte der Druck auf die Notenbanken schneller nachlassen, als viele Marktteilnehmer derzeit erwarten.

Gleichzeitig bleiben die großen strukturellen Treiber intakt: Zentralbanken kaufen weiter Gold, Schwellenländer diversifizieren weg vom US-Dollar, Staatsschulden steigen und politische Risiken bleiben hoch. In diesem Umfeld bleibt Gold für viele Investoren ein strategischer Schutz gegen systemische Risiken und Währungsabwertung.

Kann Gold nach der Korrektur wieder durchstarten? Und ist ein Anstieg auf 5.500 US-Dollar je Unze in den nächsten zwölf Monaten realistisch?

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Goldpreis vor dem Ausbruch: Warum Analysten jetzt trotz Gegenwind 5.500 USD je Unze erwarten

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