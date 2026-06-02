Der geplante KNDS-IPO könnte einer der spannendsten Börsengänge des Jahres 2026 werden. Der deutsch-französische Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann Nexter Defense Systems steht für Leopard-2-Panzer, Caesar-Haubitzen und Europas neue Verteidigungsrealität. Während Rheinmetall, Renk und Hensoldt bereits stark vom Rüstungsboom profitiert haben, könnte KNDS nun die nächste große Kapitalmarktstory im europäischen Verteidigungssektor liefern. Für Anleger stellt sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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