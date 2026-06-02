© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoAndrew Left wurde wegen Wertpapierbetrugs verurteilt. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm millionenschwere Manipulationen mit Aktien-Tweets vor.Andrew Left, einer der bekanntesten Leerverkäufer der Wall Street und eine zentrale Figur der Meme-Stock-Manie rund um GameStop, ist in den USA wegen Wertpapierbetrugs schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in Los Angeles verurteilte den Gründer von Citron Research in 13 Anklagepunkten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2018 und 2023 Aktienkurse mit irreführenden Social-Media-Beiträgen manipuliert und dabei mehr als 20 Millionen US-Dollar verdient zu haben. Im Zentrum des Verfahrens stand der Vorwurf, Left habe öffentlich …Den vollständigen Artikel lesen
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