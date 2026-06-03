EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
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SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEH, Taiwan, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt DCBBS-Baupläne auf Basis der Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor. Die Baupläne sind für die Bereitstellung von KI-Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab konzipiert, beginnend mit Bausteinen aus einer einzelnen skalierbaren Einheit mit 1152 GPUs, die auf praktisch jede Größe vervielfacht werden kann. Die DCBBS-Baupläne von Supermicro umfassen die Konzeption und Lieferung einer vollständig integrierten Gesamtlösung mit einem spezialisierten Expertenteam, das den vollständigen Bereitstellungszyklus abdeckt. DCBBS stellt die erforderliche Rechenleistung, Speicherung, Vernetzung, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, Stromverteilung und Standortinfrastruktur bereit und verkürzt so die Zeit bis zur Inbetriebnahme groß angelegter flüssigkeitsgekühlter KI-Fabriken.
"Die Plattform NVIDIA Vera Rubin NVL72 setzt einen neuen Standard für die Leistung von KI-Fabriken, und unsere DCBBS-Baupläne bieten Kunden einen bewährten Weg von der Planung bis zum Betrieb für den Aufbau in jeder Größenordnung - von 5 MW bis 1 GW", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Wir haben einige der ersten und größten flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken geliefert, und diese Erfahrung fließt in jeden Bauplan ein - so können unsere Kunden schneller als je zuvor vom Entwurf zum vollständigen Betrieb gelangen."
Supermicros DCBBS-Baupläne gehen auf die Herausforderungen ein, die mit der praktischen Umsetzung der fortschrittlichsten KI-Infrastruktur der Welt verbunden sind. Die NVIDIA-Plattform Vera Rubin verbessert die Leistungsdichte von KI-Fabriken erheblich und verdoppelt die Geschwindigkeit in mehreren Rechenbereichen. NVIDIAs neueste Referenzarchitektur definiert präzise, was eine ideale skalierbare Einheit mit 1152 GPUs enthalten sollte. Ein DCBBS-Bauplan von Supermicro definiert die Schritte für eine erfolgreiche Bereitstellung, gestützt auf nachweisliche Erfahrung bei der Bereitstellung der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken mit mehr als 100 000 GPUs.
Weitere Informationen zu DCBBS finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs
Supermicros DCBBS-Bauplan geht auf die realen Anforderungen bei der Umsetzung von KI-Fabriken ein
Kunden, die den Aufbau oder die Nachrüstung einer KI-Fabrik planen, gehen von einer festen Rahmenbedingung aus: der verfügbaren elektrischen Leistung. DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 enthalten eine ausgewogene Stückliste für die jeweils verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW und bieten das richtige Verhältnis aus Kühlkapazität, Stromversorgung, Rechenknoten, Management-Knoten, Hochleistungsspeicherknoten, Knoten der Context Memory Storage Platform sowie Netzwerktechnik. So wird eine optimale Leistung sichergestellt, ohne dass Engpässe wie Netzwerküberzeichnung, begrenzte Stromkapazität, thermische Drosselung oder andere Einschränkungen die Leistung beeinträchtigen.
Die Baupläne decken den vollständigen Ablauf ab, den Supermicro bereits erfolgreich eingesetzt hat, um groß angelegte KI-Projekte in Rekordzeit abzuschließen:
Supermicros DCBBS-Baupläne sind auf die Referenzarchitektur für NVIDIA Vera Rubin NVL72 abgestimmt
Die Plattform NVIDIA Vera Rubin bietet das Potenzial für grundlegende Leistungssteigerungen im Generationsvergleich, erfordert jedoch einen wiederholbaren und zuverlässigen Ansatz für eine erfolgreiche Bereitstellung. Supermicro stellt die Abstimmung mit der neuesten NVIDIA-Referenzarchitektur sicher und gibt Kunden die Gewissheit, dass ihre Bereitstellung mit dem Ökosystem der NVIDIA Cloud Partner im Einklang steht.
Die skalierbaren Einheiten im Zentrum der DCBBS-Baupläne von Supermicro bieten 1152 NVIDIA Rubin GPUs mit 331 TB HBM4-GPU-Speicher. Die Vera Rubin-Generation verdoppelt die GPU-Speicherbandbreite, die GPU-zu-GPU-NVLink-Bandbreite und die Netzwerkbandbreite pro GPU im Vergleich zu NVIDIA Blackwell. Damit schafft sie die architektonische Grundlage für Training und Inferenz von Frontier-KI-Modellen mit mehreren Billionen Parametern.
2 Racks für die Context Memory Storage Platform, optimiert auf die Anforderungen von Long-Context-Inferenz, Arbeitsgedächtnis für agentenbasierte KI und Retrieval-Workloads.
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin.
Supermicros DCBBS-Bauplan sorgt für Verantwortung aus einer Hand
Die DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 sind ab sofort für Kundenprojekte verfügbar. Die Bereitstellungen sind für das zweite Halbjahr 2026 geplant und auf die allgemeine Verfügbarkeit von NVIDIA Vera Rubin abgestimmt. Supermicro wird die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vom 2. bis 6. Juni 2026 am Computex-Stand N0824 in Taipeh, Taiwan, präsentieren. Weitere Vorführungen finden auf der NVIDIA GTC Taipeh statt.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort ansässig. Das Unternehmen hat sich der schnellen Markteinführung von Innovationen für IT-Infrastrukturen in den Bereichen Enterprise, Cloud, KI und 5G-Telco/Edge verschrieben. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern zugleich fortschrittliche Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte in hohen Stückzahlen. Die Lösungen von Supermicro werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und gefertigt, nutzen globale Betriebsstrukturen für Skalierung sowie Effizienz und sind darauf optimiert, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions erlaubt Kunden die Optimierung ihrer jeweiligen Workloads und Anwendungen durch die Auswahl aus einer umfangreichen Familie von Systemen, die aus flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen bestehen und ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Datenspeicher, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühlungslösungen unterstützen, einschließlich luftgekühlter Systeme, Freiluftkühlung und Flüssigkeitskühlung.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991542/PR_Image_NVIDIA_Vera_Rubin_CM_r1.jpg
03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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