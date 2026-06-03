Lahontan Gold: Das 13-Kilometer-Geheimnis hinter Santa Fe

Die meisten Investoren haben bei Goldminen vor allem eine Zahl im Blick: die Unzen im Boden. Doch was eine Mine wirklich profitabel macht, entscheidet sich nicht beim Bohren, sondern beim Bauen. Und in der Logistik. Genau dort hat Lahontan Gold einen Vorsprung, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Das kanadische Unternehmen exploriert ausschließlich in Nevada - vom renommierten Fraser Institute regelmäßig als weltbeste Bergbauregion bewertet - und profitiert damit von einer Infrastruktur, die vielen Junior-Minern fehlt. Das löst ein Problem, das die gesamte Branche plagt: dass die Baukosten fast genauso schnell gestiegen sind wie der Goldpreis selbst. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein übersehenes Satellitenprojekt, das einen massiven, vom Markt bislang kaum eingepreisten Hebel verspricht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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