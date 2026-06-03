Goldrückgewinnung von 81 Prozent, was macht dieses Nevada-Projekt so stark?

Anzeige / Werbung

Die meisten Investoren haben bei Goldminen vor allem eine Zahl im Blick: die Unzen im Boden. Doch was eine Mine wirklich profitabel macht, entscheidet sich nicht beim Bohren, sondern beim Bauen.

Und in der Logistik. Genau dort hat Lahontan Gold einen Vorsprung, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Das kanadische Unternehmen exploriert ausschließlich in Nevada - vom renommierten Fraser Institute regelmäßig als weltbeste Bergbauregion bewertet - und profitiert damit von einer Infrastruktur, die vielen Junior-Minern fehlt. Das löst ein Problem, das die gesamte Branche plagt: dass die Baukosten fast genauso schnell gestiegen sind wie der Goldpreis selbst. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein übersehenes Satellitenprojekt, das einen massiven, vom Markt bislang kaum eingepreisten Hebel verspricht.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Die Kostenfalle auf der grünen Wiese

Wer in den vergangenen beiden Jahren versucht hat, eine neue Goldmine auf der grünen Wiese zu errichten, erlebte ein inflationsgetriebenes Desaster. Weltweit fressen explodierende Kosten für Stahl, Energie und Mahlanlagen die Margen der Explorer auf. Viele Goldvorkommen stecken in der Wirtschaftlichkeitsfalle fest: Das Metall ist zwar da, doch die hohen Erstinvestitionen (Capex) für neue Infrastruktur machen den Abbau auf Jahre hinaus unrentabel. Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Gewinner von morgen sind nicht zwingend die Unternehmen mit den größten Bohrloch-Schlagzeilen, sondern jene mit der smartesten Infrastruktur-Strategie. Dass hierbei zunehmend eine neue Handschrift in der traditionellen Männerdomäne Bergbau Einzug hält, beweist Kimberly Ann, Gründerin und Vorstandschefin von Lahontan Gold. Ihr Erfolgsrezept basiert nicht auf finanziellem Größenwahn, sondern auf geologischer Effizienz und logistischer Finesse.

Das an der kanadischen TSX Venture Exchange gelistete Unternehmen besitzt mit der ehemals produzierenden Tagebau-Mine Santa Fe im Herzen von Nevadas Walker-Lane-Trend ein vielversprechendes Flaggschiff-Projekt. Dort hatte Corona Gold zwischen 1988 und 1994 bereits 359.000 Unzen Gold und 702.000 Unzen Silber gefördert, was trotz des damals niedrigen Goldpreises von 340 USD pro Unze zumindest zeitweise profitabel war. Mit einer aktuellen Ressourcenschätzung von 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent sowie einer bereits vorhandenen Infrastruktur aus befestigten Straßen, eigenen Wasserrechten und Stromanschlüssen ist das Projekt das solide Fundament des Unternehmens, das die Börse derzeit mit knapp 170 Mio. CAD bewertet.

Der Schatz im Schatten der Hauptmine

Doch der eigentliche Clou, der vom Mainstream bisher kaum beachtet wird, liegt exakt 13 Kilometer weiter westlich: das Satellitenprojekt West Santa Fe. "Die Leute sollten West Santa Fe mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Risiko ist so gering, es ist lächerlich", betonte CEO Ann jüngst in einem Interview mit IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk. Was auf der Landkarte wie ein Beiboot aussieht, entpuppt sich als logistischer Volltreffer. Die Zauberformel lautet "Hub-and-Spoke" (Zentralnabe und Speiche). Statt für West Santa Fe eine eigene Verarbeitungsanlage zu bauen, soll das dort geförderte Erz nach dem geplanten Produktionsstart per Lkw über die kurze Distanz direkt zur bestehenden Infrastruktur der Hauptmine gebracht werden. Die zusätzlichen Baukosten für das Satellitenprojekt wären damit minimal.

Ein solches Satellitenkonzept steht und fällt mit der Beschaffenheit des Gesteins. Und genau an diesem Punkt kann Lahontan eine weitere Trumpfkarte ausspielen: Jüngste metallurgische Tests lieferten eine Gold-Rückgewinnungsrate von durchschnittlich 81% - ein Wert, der deutlich über den historischen Erwartungen von 70% liegt. Ein entscheidender Vorteil ist zudem, dass das Gold in oxidierter Form vorliegt. Das bedeutet, dass das Edelmetall nicht fest in hartem Gestein eingeschlossen ist, sondern chemisch leichter gelöst werden kann. In diesem "Heap Leaching" (Haufenlaugung) genannten Verfahren wird das abgebaute Gestein auf Kiesgröße zerkleinert, auf großen Halden (Pads) aufgeschüttet und mit einer schwachen Cyanidlösung besprüht, die nach dem Durchsickern am Boden aufgefangen wird.

Die besonderen Reize des Satelliten

Dazu kommt die geologische Klasse: Das Erz von West Santa Fe ist stellenweise deutlich höhergradig als im Hauptvorkommen. Neuere Bohrergebnisse übertrafen die Erwartungen mit Abschnitten von 3 bis 6 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au-Äquivalent) deutlich. In Nevada, wo im Tagebau oft schon 0,5 g/t Au-Äquivalent als hochprofitabel gelten, ist das eine bemerkenswerte Ansage. Auch die erheblichen Silberbeimischungen von bis zu 648 g/t sind weit mehr als ein willkommenes Zubrot.

Wie profitabel das Gesamtkonstrukt sein kann, zeigt der Blick in die Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, kurz PEA). Die geplanten Minenbaukosten für die Reaktivierung von Santa Fe belaufen sich auf 135 Mio. USD inklusive einer 20-prozentigen Kostenpufferreserve. Laut Unternehmensangaben beabsichtigt das Management, einen Großteil davon über Fremdkapital zu finanzieren, um neuerliche Verwässerungen der Aktionäre durch Kapitalmaßnahmen gering zu halten. Erst im April hatte Lahontan über eine Privatplatzierung 13,6 Mio. CAD eingenommen. Damit sieht Unternehmenslenkerin Ann die Explorationstätigkeit bis weit ins Jahr 2027 als durchfinanziert an. Dazu zählen auch großflächige Bohrprogramme in benachbarten Gebieten wie Slab West, South Slab oder Guzzler.

Der Fahrplan zur Neubewertung

Diese jedoch sind - wie West Santa Fe - nur weitere Sahnehäubchen auf der Torte. Den ersten Cashflow soll das Santa Fe-Hauptprojekt liefern. Die ursprüngliche PEA-Kalkulation basierte auf einem Goldpreis von 1.950 bis 2.025 USD je Unze, der später auf den damaligen Spotpreis von 2705 USD nach oben korrigiert wurde. Daraus errechnete sich bereits ein positiver Nachsteuer-Kapitalwert von 200 Mio. USD bei einer internen Rendite (IRR) von 34,2% und einer Amortisationszeit von 2,9 Jahren. Gemessen am aktuellen Goldpreis müsste der Kapitalwert annähernd doppelt so hoch liegen. Die Amortisationszeit sollte sich auf 9 bis 18 Monate verkürzen, was die Chefin in ihrer pragmatischen Art so formuliert: "Wir werden Geld drucken". Der Fahrplan steht: In den kommenden Wochen wird die Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung erwartet, gefolgt von einer neuen, an den aktuellen Goldpreis angepassten PEA-Studie, die im September vorgelegt werden soll. Die finale Betriebsgenehmigung wird für das erste Quartal 2027 erwartet, gefolgt von einer kurzen, maximal sechsmonatigen Bauzeit. Im vierten Quartal 2027 soll das erste Gold gegossen werden.

Warum aber steht der Kurs nur bei rund 0,40 CAD und an deutschen Handelsplätzen derzeit unter 0,25 EUR? Die Antwort liefert der Blick auf die neue Kapitalstruktur: Lahontan hat im Frühjahr 2026 die vorzeitige Ausübung ausstehender Optionsscheine (Warrants) erzwungen, da der Kurs lange genug über den jeweiligen Schwellenwerten notierte. Dieser Prozess wirkte wie ein charttechnischer Deckel, da einige der Warrant-Inhaber die neu zugeteilten Aktien direkt auf den Markt warfen. Doch dieser Verwässerungseffekt ist nun weitgehend abgeschlossen. Das Ergebnis: Zusammen mit der jüngsten Privatplatzierung flossen dem Unternehmen substanzielle Barmittel zu. Die Kasse ist gut gefüllt und erste Absichtserklärungen (Term Sheets) von Banken für die Finanzierung der notwendigen 135 Mio. USD zur Reaktivierung der Santa Fe-Hauptmine liegen bereits vor.

Die Geschichte soll sich nicht wiederholen

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kimberly Ann einen kleinen Explorer in eine neue Dimension führt. Gemeinsam mit ihrem Mitgründer Brian Maher, der als das geologische Gehirn von Lahontan gilt, hatte sie in der Vergangenheit bereits drei Minengesellschaften groß gemacht, darunter Prodigy Gold. Die Geschichte endete 2012 mit der Übernahme von Prodigy durch Argonaut Gold. Diesmal will das Duo Ann/Maher die Früchte seiner Arbeit jedoch selbst ernten und erteilt Übernahmespekulationen bis auf Weiteres eine Absage. Kein Wunder, denn für den Preis eines Pennystocks gibt es ein perfekt finanziertes, risikoarmes Projekt in einer der sichersten Bergbauregionen der Welt - mit der Zusatzoption West Santa Fe und weiteren vielversprechenden Lagerstätten, die in der aktuellen Börsenbewertung nicht ansatzweise berücksichtigt sind.

Das Video-Interview von IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk mit Kimberly Ann finden Sie hier:

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite zukunftsbilanzen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer:

Mario Hose

USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Mario Hose (Leitung)

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite zukunftsbilanzen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014