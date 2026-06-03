Wasserstoff, Immobilien-Boom & mehr: Warum First Graphene nicht nur auf einen Milliarden-Markt setzt

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Graphen wird häufig mit einer einzigen großen Zukunftswette verbunden. Mal steht die Batterietechnologie im Mittelpunkt, mal Wasserstoff oder die nächste Generation von Hochleistungsmaterialien. Doch genau dieser Fokus auf einen einzigen Markt kann für junge Technologieunternehmen zum Risiko werden. Verzögert sich die Kommerzialisierung, gerät schnell das gesamte Geschäftsmodell unter Druck.

Genau deshalb verfolgt First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) einen anderen Ansatz. Statt alles auf einen einzelnen Zukunftsmarkt zu setzen, arbeitet das Unternehmen daran, Graphen in einer Vielzahl unterschiedlicher Industrien zu etablieren. Das Ziel: mehrere potenzielle Einnahmequellen aufbauen und von verschiedenen langfristigen Trends gleichzeitig profitieren.

Vom Baustoff zum Wachstumsmarkt: Warum Beton eine Schlüsselrolle spielen könnte

Der größte Markt, den First Graphene derzeit adressiert, könnte gleichzeitig einer der ältesten der Welt sein: die Bauindustrie. Jährlich werden weltweit Milliarden Tonnen Zement und Beton verarbeitet.

Gleichzeitig steht die Branche unter wachsendem Druck, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Haltbarkeit von Bauwerken zu verbessern. Laut den Unternehmensunterlagen kann der Einsatz von PureGRAPH die Druckfestigkeit von Beton deutlich erhöhen und gleichzeitig dazu beitragen, den Zementanteil zu senken. Bereits eine Reduzierung des Zementverbrauchs könnte erhebliche CO2-Einsparungen ermöglichen.

Besonders interessant erscheint dabei, dass First Graphene bereits konkrete Anwendungen vorweisen kann. Das Unternehmen arbeitet unter anderem an graphenverstärkten Dachziegeln und Zementprodukten. Damit bewegt sich die Technologie nicht mehr nur im Labor, sondern zunehmend auf realen Baustellen.

Wo Korrosion Milliarden kostet, könnten Beschichtungen interessant werden

Neben Baustoffen zählen Beschichtungen zu den wichtigsten Zielmärkten des Unternehmens.

Korrosion verursacht weltweit jedes Jahr Schäden in Billionenhöhe. Industrieanlagen, Infrastruktur, Schiffe oder Energieanlagen benötigen deshalb immer leistungsfähigere Schutzbeschichtungen. Graphen eignet sich aufgrund seiner Barriereeigenschaften grundsätzlich dafür, das Eindringen von Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien zu erschweren.

Für First Graphene eröffnet sich dadurch ein Markt, der von der Öl- und Gasindustrie über den Infrastruktursektor bis hin zur Schifffahrt reicht. Gleichzeitig gehören Beschichtungen zu jenen Bereichen, in denen Graphen bereits vergleichsweise früh wirtschaftliche Vorteile liefern kann.

Warum Geotextilien plötzlich spannend werden könnten

Auf den ersten Blick wirken Geotextilien deutlich weniger spektakulär als Wasserstoff oder Batterien. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Markt, der weltweit in Infrastruktur-, Umwelt- und Wasserprojekten eingesetzt wird.

Geotextilien kommen beispielsweise in Deponien, Straßenbauprojekten, Wasserreservoirs oder im Hochwasserschutz zum Einsatz. Dort müssen Materialien über lange Zeiträume stabil bleiben und hohen Belastungen standhalten.

Durch die Übernahme entsprechender Technologien hat sich First Graphene Zugang zu diesem Markt verschafft. Die Idee dahinter ist einfach: Wenn Graphen die Haltbarkeit und Belastbarkeit solcher Materialien verbessert, könnte dies für Betreiber erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen.

Warum Thermoplaste ein besonders skalierbarer Markt sein könnten

Noch breiter ist das Potenzial im Bereich der Kunststoffe und Thermoplaste.

Laut den Unternehmensunterlagen lassen sich PureGRAPH-Additive in verschiedene Kunststoffsysteme integrieren, darunter HDPE, LDPE, EVA, PET oder TPU. Dabei sollen unter anderem mechanische Eigenschaften, elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit verbessert werden.

Der entscheidende Vorteil liegt dabei in der Skalierbarkeit. Kunststoffe werden in nahezu jeder Industrie eingesetzt - von Verpackungen über Fahrzeuge bis hin zu industriellen Anwendungen. Bereits kleine Verbesserungen der Materialeigenschaften könnten deshalb große wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Warum Wasserstoff langfristig eine zusätzliche Option bleiben könnte

Auch Wasserstoff zählt weiterhin zu den Märkten, die First Graphene verfolgt.

Während viele Unternehmen auf die Produktion von Wasserstoff setzen, konzentriert sich First Graphene stärker auf Materiallösungen. Gerade bei Speicherung, Transport und Infrastruktur spielen Materialeigenschaften eine entscheidende Rolle.

Verbesserte Barriereeigenschaften oder höhere Widerstandsfähigkeit könnten langfristig dazu beitragen, Wasserstoffsysteme effizienter zu machen. Noch befindet sich dieser Bereich vergleichsweise früh in der Entwicklung. Dennoch zeigt er, wie breit das Unternehmen seine potenziellen Anwendungsfelder definiert.

Wenn Sicherheit wichtiger wird als Kosten: Brandschutz als weiterer Wachstumstreiber

Parallel dazu adressiert First Graphene einen Markt, der von regulatorischen Anforderungen geprägt wird: Brandschutz.

Die Unternehmensdaten zeigen, dass PureGRAPH die Leistung bestimmter halogenfreier Flammschutzsysteme verbessern kann. Gleichzeitig steigen weltweit die Anforderungen an feuerbeständige Materialien in Gebäuden, Fahrzeugen und Industrieanlagen.

Dadurch entsteht ein Markt, der weniger von Konjunkturzyklen und stärker von Sicherheitsvorgaben beeinflusst wird.

Warum der Bergbau ebenfalls auf der Liste steht

Hinzu kommt der Mining-Sektor. Dort verursachen Verschleiß und Materialermüdung hohe laufende Kosten. Laut den veröffentlichten Daten konnte PureGRAPH bei bestimmten Anwendungen die Abriebfestigkeit um mehr als 100% verbessern und gleichzeitig die Reißfestigkeit erhöhen.

Gerade in einer Industrie, in der ungeplante Stillstände schnell Millionenbeträge kosten können, besitzen solche Verbesserungen unmittelbaren wirtschaftlichen Wert.

Warum mehrere Märkte möglicherweise wichtiger sind als ein einzelner Durchbruch

Viele Technologieunternehmen hängen vom Erfolg einer einzigen Anwendung ab. First Graphene verfolgt dagegen einen Ansatz, bei dem mehrere Industrien parallel adressiert werden.

Beton, Beschichtungen, Geotextilien, Thermoplaste, Wasserstoff, Brandschutz und Mining haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Aus Unternehmenssicht verfolgen sie jedoch dieselbe Logik: Graphen soll bestehende Materialien verbessern und dadurch messbare wirtschaftliche Vorteile schaffen.

Genau deshalb könnte die Investmentstory von First Graphene weniger von einem einzelnen großen Durchbruch abhängen. Stattdessen setzt das Unternehmen darauf, dass sich mehrere Anwendungsfelder gleichzeitig entwickeln und daraus unterschiedliche Einnahmequellen entstehen.

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Quellen:

First Graphene - Cement & Concrete Factsheet

First Graphene - Thermoplastics Factsheet

First Graphene - Mining & Fire Retardancy Factsheets

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3