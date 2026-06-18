First Graphene baut USA-Präsenz aus und erweitert das Graphen-Portfolio

Anzeige / Werbung

First Graphene Limited (WKN: A2ABY7 | ISIN: AU000000FGR3) hat die Übernahme von MITO Material Solutions erfolgreich abgeschlossen. Die Abwicklung erfolgte zu unveränderten Bedingungen gegenüber der bereits am 4. Juni 2026 kommunizierten Vereinbarung. Mit dem Schritt übernimmt das Unternehmen sämtliche Vermögenswerte, geistigen Eigentumsrechte, Produktlinien und Fertigungskapazitäten des US-Unternehmens.

Zum erworbenen Portfolio gehören Produkte, Produktionsausrüstung sowie geistiges Eigentum. Dazu zählen vier zentrale Produktlinien aus den Bereichen Duroplaste, Thermoplaste, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Flüssigkeiten, Harze und Nanomaterial-Zusätze.

Diese Produktlinien verfügen nach Angaben des Unternehmens bereits über etablierte kommerzielle Vertriebspipelines. Der Schwerpunkt liegt insbesondere im Markt für hochwertige Sportausrüstung. Für First Graphene bedeutet dies unmittelbare Umsätze. Bereits kurz nach Bekanntgabe der Übernahme sei die erste Bestellung eingegangen.

Darüber hinaus wird MITO-CEO Haley Marie Keith künftig das Team von First Graphene verstärken. Sie übernimmt die Position der Vice President Business Development.

Erfahrung und Netzwerk sollen das Wachstum beschleunigen

Als Mitgründerin von MITO vor mehr als zehn Jahren verfügt Haley Marie Keith über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Verbundwerkstoffe und Nanotechnologien. Sie besitzt einen Master of Business Administration (MBA) und vereint technische Expertise mit langjähriger kommerzieller Führungserfahrung.

Zudem ist sie als nominierte Branchenexpertin für Nanotechnologien, insbesondere für graphenbezogene Materialien, bei der International Organization for Standardization (ISO) tätig. Darüber hinaus gehörte sie zwei Jahre lang dem Vorstand des Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation (IACMI) Consortium an und vertrat dort kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Bereich der fortschrittlichen Fertigung.

Bei First Graphene wird sie die strategische Geschäftsentwicklung in den USA verantworten. Hinzu kommen Aufgaben in der kommerziellen Zusammenarbeit sowie beim Ausbau von Marke und Marktpräsenz. Das Unternehmen will dabei von ihrer Erfahrung profitieren, um die Expansion in der Region voranzutreiben.

Die Übernahme erweitert zugleich die Kompetenzen von First Graphene bei der Funktionalisierung von Graphit, Graphen und Graphenoxid. Diese Fähigkeiten gelten als bedeutend für die Leistungssteigerung in Verteidigungsanwendungen.

Neue Chancen in Verteidigung und Luftfahrt

Mit der etablierten operativen und kommerziellen Plattform von MITO stärkt First Graphene seine unmittelbare Präsenz auf dem US-Markt. Das Unternehmen sieht dadurch neue Möglichkeiten für Umsatzwachstum, eine stärkere Kundendurchdringung und zusätzliche Partnerschaften.

Besonders relevant ist dabei der Zugang zum amerikanischen Verteidigungssektor, dessen Marktvolumen laut Unternehmensangaben mehr als 1,18 Billionen US-Dollar umfasst. Gleichzeitig eröffnen sich zusätzliche Perspektiven in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Funktionalisiertes Graphen und Graphenoxid gelten in diesen Industrien als wichtige Werkstoffe. Ausschlaggebend sind ihre Eigenschaften zur Verbesserung mechanischer Leistungsfähigkeit, Leitfähigkeit, Haltbarkeit und Multifunktionalität.

Parallel dazu arbeitet First Graphene bereits an einem Integrationsplan. Ziel ist es, die Produktlinien, Ausrüstung und den Kundenstamm von MITO zusammenzuführen. Über weitere Fortschritte will das Unternehmen zu gegebener Zeit informieren.

First-Graphene-Geschäftsführer und CEO Michael Bell sagte: "Die Übernahme von MITO Material Solutions stellt für First Graphene eine enorme kommerzielle Chance dar und beschleunigt das Umsatzwachstum sowie die kommerzielle Akzeptanz unserer Produkte in den USA.

Ich danke dem Team von MITO für seinen kooperativen Ansatz bei der Erzielung einer Vereinbarung, die es beiden Unternehmen ermöglichen wird, von einer schnellen globalen Expansion zu profitieren.

Die Arbeit an der Fertigstellung des Integrationsplans beginnt nun, während wir uns darauf vorbereiten, wichtigen globalen Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Polymere und Energie ein stärkeres und breiteres Graphen-Produktangebot zu präsentieren."

Gemeinsame Vision für die Kommerzialisierung von Graphen

MITO-Präsidentin und CEO Haley Marie Keith erklärte: "Die Technologie von MITO hat einen Punkt erreicht, an dem die Expansion in globale Betriebs- und Fertigungsstätten unerlässlich ist, um die weitere Verbreitung voranzutreiben. Als Unternehmen mit Fokus auf die Kommerzialisierung haben wir uns stets darauf spezialisiert, Graphentechnologie in Verbundwerkstoffe und fortschrittliche Materialien zu integrieren.

Wir haben großes Potenzial und Erfolge mit den Materialien von First Graphene gesehen, und angesichts der wachsenden Nachfrage nach unseren eigenen funktionalisierten Produkten war es unerlässlich, einen Partner mit starken Fertigungskapazitäten, globaler Reichweite und einem vielfältigen Portfolio graphitischer Materialien zu finden, um den kommerziellen Erfolg sicherzustellen.

First Graphene hat sich als das erfahrenste und am besten ausgestattete Unternehmen erwiesen, um unsere Funktionalisierungsplattform weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, unsere Technologie gemeinsam mit PureGRAPH weiterzuentwickeln und unsere Fähigkeit auszubauen, die kommerzielle Vision für Graphen Wirklichkeit werden zu lassen - eine Vision, deren Verwirklichung viele von uns über Jahre hinweg verfolgt haben."

Quellen: