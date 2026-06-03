Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsentwicklung in der Schweiz bleibt weiterhin ausgesprochen moderat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für Mai werde eine Gesamtinflation von 0,7% sowie eine Kerninflation von lediglich 0,3% erwartet, was den anhaltend niedrigen Preisdruck unterstreiche. Damit hebe sich die Schweiz deutlich von der Eurozone ab, wo die Inflation aktuell bei 3,2% liege und weiterhin über dem Zielwert von 2% verharre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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