Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt erneut eine Anpassung bei der Verzinsung von Sichtguthaben vor. An der geldpolitischen Ausrichtung ändert sich damit nichts. Die SNB reduziert den Faktor für die Limite, die bei der Verzinsung mindestreservepflichtiger Girokontoinhaber zur Anwendung kommt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Per Anfang August werde dieser von 15 auf 13,5 gesenkt. Auf Sichtguthaben bis zu dieser Limite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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