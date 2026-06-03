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WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
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03.06.26 | 11:10
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Dow Jones News
03.06.2026 10:03 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und - und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf

DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und - und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und

und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf

Mannheim (pta000/03.06.2026/09:30 UTC+2)

Die Südzucker AG hat den durch Bekanntmachung vom 29. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/ 2014 und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 1. Juni 2026 begonnen und am 1. Juni 2026 abgeschlossen.

Am 1. Juni 2026 wurden insgesamt 29.000 Aktien (ISIN DE0007297004) zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich 11,55 EUR. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 334.935,24 EUR (ohne Nebenkosten) erworben.

Der Erwerb der Aktien diente einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm der Südzucker AG i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c der Verordnung (EU) 596/2014 zu erfüllen.

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig von der Südzucker AG getroffen hat.

Die Gesamtzahl der am 1. Juni 2026 zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen sind nachstehend aufgelistet: 

Datum     Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 
1. Juni 2026 29.000              11,549491              334.935,24 
Gesamt    29.000              11,549491              334.935,24

Damit ist der Aktienrückkauf beendet.

Unter https://www.suedzuckergroup.com/de/investor-relations/aktie/belegschaftsaktien sind die innerhalb eines Tages getätigten Einzelgeschäfte veröffentlicht.

Mannheim, im Juni 2026

Südzucker AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; 
           Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780471800662 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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