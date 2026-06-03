München (ots) -- Donnerstag, 4. Juni 2026: "Armageddon - Das jüngste Gericht" (20:15 Uhr)- Freitag, 5. Juni 2026: "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser." (20:15 Uhr)- Sonntag, 7. Juni 2026: "Und täglich grüßt das Murmeltier" (20:15 Uhr)RTLZWEI zeigt abwechslungsreiche Spielfilm-Highlights mit großen Hollywood-Stars und jeder Menge Spannung. Den Auftakt macht der Katastrophenfilm-Klassiker "Armageddon - Das jüngste Gericht" mit Bruce Willis, gefolgt von der actionreichen Agentenkomödie "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser.". Am Sonntag sorgt Bill Murray in "Und täglich grüßt das Murmeltier" für beste Unterhaltung.Donnerstag, 4. Juni 2026Michael Bay und Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer schufen mit "Armageddon - Das jüngste Gericht" (20:15 Uhr) einen modernen Klassiker des Katastrophenfilms. In der Hauptrolle ist Bruce Willis zu sehen, der auch am Freitagabend in "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser." für Action sorgt. Neben ihm gehören Ben Affleck, Liv Tyler und Steve Buscemi zum prominent besetzten Ensemble. Als ein gigantischer Meteorit auf die Erde zurast, bleibt nur wenig Zeit, um die Menschheit zu retten. Ein Team aus Astronauten und Technikern soll auf dem Himmelskörper landen und ihn mit einer Atombombe zerstören.Actionreiche Unterhaltung folgt mit "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" (23:10 Uhr). Vor der Kulisse der italienischen Dolomiten inszenierte Regisseur Renny Harlin einen spannenden Thriller mit Sylvester Stallone und John Lithgow. Nach einem Flugzeugabsturz geraten zwei Bergretter in die Gewalt einer Verbrecherbande.Freitag, 5. Juni 2026Nach seiner Rettungsmission in "Armageddon - Das jüngste Gericht" ist Bruce Willis am Freitag erneut bei RTLZWEI zu sehen: "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser." (20:15 Uhr) setzt die Geschichte des pensionierten CIA-Agenten Frank Moses fort. Neben Bruce Willis sorgen unter anderem John Malkovich, Helen Mirren, Anthony Hopkins und Catherine Zeta-Jones für Starpower. Als eine verschwundene Superbombe plötzlich wieder zum Thema wird, sieht sich Frank gezwungen, seinen Ruhestand erneut zu unterbrechen und sich einer weiteren Bedrohung zu stellen.Im Anschluss folgt die Wiederholung von "Armageddon - Das jüngste Gericht".Sonntag, 7. Juni 2026Mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" (20:15 Uhr) steht eine der bekanntesten Komödien von Harold Ramis auf dem Programm. Bill Murray und Andie MacDowell spielen die Hauptrollen in dem zeitlosen Film, der mit Charme und Witz überzeugt. Wettermoderator Phil Connors erlebt seinen schlimmsten Albtraum: Er steckt in einer Zeitschleife fest und muss denselben Tag immer wieder durchleben. Mit der Zeit entdeckt er jedoch ungeahnte Möglichkeiten, sein Leben zu verändern.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI UnternehmenDie RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 4. Juni 2026, bis Sonntag, 7. Juni 2026, bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6287303