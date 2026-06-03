© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabRumänien hat fast 300 Lynx-Panzer, Flugabwehrsysteme und Kriegsschiffe bestellt. Rheinmetall baut dafür seine Präsenz an der NATO-Ostflanke massiv aus.Rheinmetall hat sich in Rumänien das größte internationale Auftragspaket seiner jüngeren Unternehmensgeschichte gesichert. Der Rüstungskonzern erhält Aufträge im Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro für die Lieferung von Gefechtsfahrzeugen, Flugabwehrsystemen, Munition und Marineschiffen. Die entsprechenden Verträge wurden bereits unterzeichnet. Die Auslieferungen sollen 2028 beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein. Das milliardenschwere Paket erfolgt im Rahmen des EU-Programms "Security Action for Europe" (SAFE) und unterstreicht den …Den vollständigen Artikel lesen
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