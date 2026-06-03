Die Akzo Nobel Aktie ist deutlich unter Druck geraten. Der Übernahmetraum rund um den niederländischen Lack und Farbenhersteller ist vorerst geplatzt. Nippon Paint Holdings und Sherwin Williams wollen kein Angebot mehr vorlegen nachdem frühere Offerten vom Konzern abgelehnt wurden.Akzo Nobel verliert Übernahmefantasie Akzo Nobel hatte zuletzt von Spekulationen über eine mögliche Übernahme profitiert. Nun ist diese Fantasie vorerst vom Tisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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