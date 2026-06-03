Während die Zulassung der Abnehmpille Wegovy (Semaglutid) in der EU nur noch von der zuständigen Europäischen Kommission final durchgewunken werden muss, kann Novo Nordisk bereits in einem anderen Land außerhalb der Vereinigten Staaten den Vertrieb forcieren: in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).Der Launch der Abnehmpille in den VAE ist heute offiziell erfolgt. Die Zulassung von Wegovy in der oralen Form basiert auf dem Studienprogramm "OASIS 4". In dieser demonstrierte das Abnehmmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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