Frankfurt am Main (ots) -- Weiterentwicklung über Peer\u2011to\u2011Peer\u2011Zahlungen hinaus- Aktivierungsquote: gut 600.000 ING-Kundinnen und Kunden nutzen Wero- Vereinfachtes Onboarding durch Integration in Girokonto-AGBsAb sofort können Kundinnen und Kunden der ING Deutschland bei teilnehmenden Onlinehändlern auch im E\u2011Commerce mit Wero bezahlen. Damit erweitert die Bank das bislang auf Peer\u2011to\u2011Peer\u2011Zahlungen fokussierte Angebot um einen weiteren zentralen Anwendungsfall.Wero ist seit August 2025 in die ING-App integriert und ermöglicht Überweisungen in Echtzeit von Konto zu Konto. Mit der Freischaltung für den Onlinehandel wird Wero nun zu einer weiteren Bezahloption im digitalen Zahlungsverkehr. Kundinnen und Kunden können Zahlungen ohne zwischengeschaltete Wallets oder internationale Zahlungsdienstleister direkt aus ihrem Girokonto auslösen.Wero ist ein Angebot der European Payments Initiative (EPI), einem Zusammenschluss führender europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel ist der Aufbau einer eigenständigen europäischen Zahlungsinfrastruktur. Transaktionen erfolgen in der Regel innerhalb von zehn Sekunden, die Abwicklung unterliegt vollständig europäischen Datenschutz- und Regulierungsstandards. Kundendaten verbleiben bei den jeweiligen Banken und werden nicht an Drittanbieter weitergegeben.Kundinnen und Kunden können beim Online\u2011Shopping bereits unter anderem bei Eventim mit Wero bezahlen. Mit IKEA Deutschland und dem Lidl Online Shop gewinnt das europäische Zahlungssystem zeitnah weitere starke Partner. Damit wird es künftig möglich sein, auch Einkäufe des täglichen Bedarfs einfach und direkt online mit Wero zu bezahlen. Weitere Händler sollen folgen."Wero ist für uns ein zentraler Bestandteil unseres Girokontos, denn es ermöglicht unseren Kundinnen und Kunden Wahlfreiheit bei täglichen Zahlungsvorgängen", sagt Burcu Civelek Yüce, Head of Private Individuals bei der ING in Deutschland. "Aktuell haben bereits gut 600.000 unserer Kundinnen und Kunden Wero für Zahlungen im privaten Umfeld aktiviert. Das sind rund 15 Prozent unserer Girokontoinhaber - damit haben wir eine der höchsten Aktivierungsraten im deutschen Markt. Die Möglichkeit, künftig damit auch online bezahlen zu können, wird die Akzeptanz deutlich erhöhen", sagt Burcu Civelek Yüce."Wir freuen uns sehr über die Beschleunigung unseres Go-to-Market-Ansatzes bei Verbrauchern und Händlern in Deutschland. Der Start der Geschäftszahlungen durch die ING Deutschland ist hierfür ein perfektes Beispiel. Nach dem erfolgreichen Launch von Zahlungen zwischen Privatpersonen im vergangenen Jahr ermöglicht die ING ihren Kunden ab sofort, Online-Einkäufe in Deutschland sowie seit März in Belgien mit Wero zu tätigen. In wenigen Monaten wird die European Payments Initiative diesen Use-Case in Frankreich einführen. Parallel werden die nationalen Lösungen in Luxemburg und in den Niederlanden auf Wero migriert. Unsere Ambition, allen Europäern eine Alternative im Zahlungsverkehr anzubieten, wird damit Tag für Tag mehr zur Realität", erklärt Martina Weimert, Geschäftsführerin der Europäischen Zahlungsinitiative (EPI).Zusätzlich zu der neuen Funktion hat die ING die Onboarding-Strecke vereinfacht, um Neukunden den Zugang zu Wero zu erleichtern. So wurden die Produktbedingungen für Wero in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) für Girokonten integriert, sodass bei Kontoeröffnungen die Zustimmung zur Nutzung von Wero automatisch erteilt wird. Damit wird die Aktivierung deutlich beschleunigt.Als nächster Entwicklungsschritt ist die Einführung von Wero am Point of Sale vorgesehen. In Zukunft sollen Kundinnen und Kunden damit auch im stationären Handel mit Wero bezahlen können.Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6287472