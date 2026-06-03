Bloom Energy: Der geheime Champion der KI-Revolution. Nvdia als Turbo für die vor 2-3 Jahren ins Abseits geratene "Wasserstoffaktie" - und auch die neuen 80 Mrd USD Zusatzinvestitionen von Google in Rechenzentren sollten auch… Jedenfalls hat die Aktie von Bloom Energy bereits kräftig von dem neuen, mittlerweile grössten und lukrativsten Markt für die Festoxid-Brennstoffzellen profitiert. Und da auch die operativen Zahlen nichts mehr von den alten Unkenrufen eines ewigen Verluste bringenden Geschäftsmodells ahnen lassen, sehen viele posiitv für die Aktie. So haben die Amerikaner im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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