Viele Investoren bewerten Tesla zunehmend als eine Kombination aus KI-Unternehmen, Robotaxi-Plattform, Hersteller von Humanoiden Robotern und Chips. Der Verkauf von Elektroautos rückt in den Hintergrund.Laut dem Cantor-Analysten Andres Sheppard wird Tesla im dritten Quartal 2027 mit der Auslieferung des Humanoiden Roboters Optimus beginnen.Andres Sheppard von Cantor geht davon aus, dass die ersten Lieferungen des Humanoiden Optimus auf gewerbliche Anwendungen abzielen werden, bevor das Produkt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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