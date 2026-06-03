Zürich/Zug - Die Turbulenzen bei den Privatmarkt-Anbietern haben Partners Group voll erfasst. Nachdem der Zuger Finanzkonzern die Rücknahme eines Private Equity-Fonds eingeschränkt hat, sind die Titel an der Schweizer Börse auf ein Mehrjahrestief eingebrochen. Partners Group hatte den Anlegern des betreffenden Fonds in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Rücknahmen auf 5 Prozent des Nettoanlagewerts (NAV) begrenzt würden, wie ein Sprecher des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab