Baar - Die Partners Group investiert in das Projekt B Residences, ein von Breitling gebrandetes Luxus-Eigentumswohnhochhaus in Miami. Die Investmentgesellschaft will rund 220 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren, das von der Empira Group umgesetzt wird. Der rund 70-stöckige Turm im Stadtteil Brickell soll über mehr als 300 Eigentumswohnungen sowie Penthouses verfügen, teilte Partners Group, die Mehrheitsaktionärin von Breitling, am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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