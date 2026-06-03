Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Rekord-IPO von SpaceX hat die Ratingagentur Morningstar vor der ambitionierten Bewertung des Raumfahrtkonzerns gewarnt. Gleichzeitig scheint Insidern zufolge der Ausgabepreis der Aktie bereits festzustehen. DER AKTIONÄR ordnet die jüngsten Entwicklungen ein und verrät, wie Anleger schon vor dem Börsengang hohe Gewinne erzielen konnten.• Morningstar warnt vor der hohen Bewertung von SpaceX.• Alibaba konnte trotz einer hohen Bewertung am ersten Handelstag um 38 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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