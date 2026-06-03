Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH

- Globaler Anbieter von Bodenabfertigungsgeräten und Schwerlast-Terminalzugmaschinen unter den Marken TREPEL und MAFI

- Breites Produktportfolio mit führenden Marktpositionen bei Cargo-Hochladern, Flugzeugschleppern und Terminalzugmaschinensystemen

- Starke internationale Präsenz mit Aktivitäten in mehr als 115 Ländern und über 50 Servicepartnern

- Umsatz von rund EUR 150 Mio. stärkt das Segment Infrastructure & Special Industries

- Abschluss der Transaktion für 3. ...

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