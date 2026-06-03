Die Novo Nordisk Aktie gab nach obwohl der Pharmakonzern seine Wegovy Abnehmpille in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet hat. Nach dem US Verkaufsstart Anfang Januar sind die Emirate nun das zweite Land in dem die orale Version verfügbar ist. Damit baut der Konzern seine internationale Präsenz im stark umkämpften Markt für Adipositas Medikamente aus.Novo Nordisk startet Wegovy Pille in den Emiraten Novo Nordisk treibt die weltweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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