© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXDer S&P 500 hat in nur zwei Monaten über 16 Prozent zugelegt. Ein ähnliches Tempo gab es außerhalb von Rezessionen zuletzt 1987. Genau diese Parallelen machen der Deutschen Bank jetzt Sorgen.Die Rallye an der Wall Street nimmt inzwischen ein Tempo an, das selbst erfahrene Strategen alarmiert. Laut einer Analyse der Deutsche Bank stieg der S&P 500 allein im April und Mai um mehr als 16 Prozent. Seit dem Zweiten Weltkrieg kam ein derart starker Zwei-Monats-Anstieg außerhalb von Rezessionen nur ein einziges weiteres Mal vor: 1987 - wenige Monate vor dem Schwarzen Montag. Damals war der Markt zunächst ebenfalls von Euphorie und einer immer aggressiveren Jagd nach Rendite getrieben worden. …
Enthaltene Werte: US5951121038,US67066G1040,US78378X1072,XC0009677409,2455711,XC0007924514,US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
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