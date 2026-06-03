Eine neue zentrale Funktion in der Ascend Platform von Experian, mit der Finanzdienstleistungsorganisationen agentische KI während der gesamten Kreditvergabe sicher skalieren können

Vereint KI-Agenten von Experian, Kunden und Partnern in einer zuverlässigen Betriebsebene für Daten, Entscheidungen, Governance und Kontrolle

55 der Verbraucher sagen, sie würden einen KI-Agenten einen autonomen Kauf für sie tätigen lassen

ServiceNow wird erster Partner, der mit dem Agent Operating System von Experian integriert

Experian kündigt heute die Lancierung des Agent Operating System an, einer zuverlässigen agentischen KI-Schicht in der Experian Ascend Platform, die bei der Money20/20 Europe vorgestellt wird.

Das Experian Agent Operating System soll Finanzdienstleistungsorganisationen helfen, das Experimentieren mit KI erfolgreich hinter sich zu lassen und agentische KI sicher zu skalieren, um Entscheidungsfindung, Kundenerfahrungen und den täglichen Betrieb zu transformieren. Es ermöglicht KI-Agenten von Experian, Kunden und Partnern über eine gemeinsame Vertrauens-, Semantik-und Orchestrierungsschicht, die durch klare Kontrollen, Prüfbarkeit und menschliche Aufsicht unterstützt wird, zusammenzuarbeiten.

Die Lancierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzdienstleistungsunternehmen die Investitionen in KI forcieren, aber weiterhin auf starke Hindernisse stoßen, die die Skalierung der Einführung bremsen. Eine neue Studie von Experian* zeigt, dass fast die Hälfte der weltweiten Unternehmen (48 %) sagt, dass die Integration von Daten in KI-Arbeitsabläufe weiterhin schwierig sei, während ein Drittel schlechten Datenverlauf anführt und ein weiteres Drittel sagt, dass Daten in einzelnen Teams und Systemen isoliert vorlägen.

Gleichzeitig zeigen sich die Verbraucher zunehmend offen dafür, KI für sie tätig werden zu lassen. 55 %** sind bereit, KI-Tools für Online-Käufe oder -Buchungen einzusetzen, bei den 25- bis 39-Jährigen sind es sogar 70 %.

Vijay Mehta, General Manager AI, Experian Software Solutions, sagte:"Agentische KI wird die Finanzdienstleistungen umgestalten und verändern, wie Entscheidungen getroffen und Kunden bedient werden und wie Organisationen großflächig operieren. Hier geht es nicht mehr darum, zu experimentieren. Gewinnen werden diejenigen, die KI auf der Grundlage hochwertiger Daten, starker Governance und transparenter Entscheidungen in verlässliche betriebliche Realität verwandeln."

"Das Experian Agent Operating System wurde genau dafür entwickelt. Es vereint unsere einzigartigen Daten, fortschrittlichen Analysen, Entscheidungsexpertise und integrierte Governance in der Ascend Platform, damit Organisationen KI sicher bereitstellen können. Dadurch werden Kunden schließlich in die Lage versetzt, wichtige Vergabeabläufe wie Betrugsüberwachung oder Kreditbewilligung in Echtzeit zu automatisieren, anstatt die heutzutage weitgehend eingesetzten fragmentierten manuellen Verfahren zu nutzen."

ServiceNow, der KI-Kontrollturm für die Neugestaltung der Geschäftswelt, wird der erste Partner sein, die mit dem Agent Operating System von Experian integriert. Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft werden sich KI-Agenten von ServiceNow mit der Ascend Platform von Experian vernetzen, sodass Kunden zuverlässige Daten, Entscheidungs- und Governance-Funktionen in bestehenden Unternehmensabläufen nutzen können.

Cedric Parent, GVP, Global Industries bei ServiceNow, sagte:"Finanzdienstleistungsunternehmen stehen unter einem enormen Druck, mit immer strengeren Vorschriften, zunehmender Komplexität von Betrugsfällen und steigenden Kundenerwartungen zurechtzukommen. Die Ambition, agentische KI bereitzustellen, ist vorhanden, aber ohne Zugriff auf zuverlässige Echtzeitdaten in Unternehmensabläufen können Agenten nicht in der Geschwindigkeit oder in dem Maßstab operieren, die die Branche fordert. ServiceNow ist stolz, der erste Partner zu sein, der im Agent Operating System von Experian bereitstellt, damit Finanzinstitutionen riskante Entscheidungen von der Betrugserkennung bis zum Kreditrisiko sicher automatisieren können."

Agent Operating System unterstützt den gesamten Lebenszyklus der Kreditvergabe, von der Kundenakquise über die Betrugserkennung bis hin zu Kreditentscheidungen, Portfolioüberwachung und Reporting und schließt damit die Lücke zwischen KI-Ambition und betrieblicher Realität. Es kombiniert Daten, Analysen, Entscheidungen und Identität mit integrierter Governance, Risikomanagement, Erklärbarkeit und Kontrollen, um eine zuverlässige Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Das Agent Operating System wird frühzeitigen Anwendern im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen, und später für mehr als 2.300 Kundenlösungen weltweit eingeführt werden. Zu den Hauptfunktionen gehören:

Zuverlässige agentische Betriebsschicht : Identität, Zugriffskontrolle, Datensicherheit, Compliance-Maßnahmen, Überwachung und Governance-Kontrollen, dank der sich KI-Agenten sicher zwischen Daten, Modellen und Arbeitsabläufen bewegen können.

: Identität, Zugriffskontrolle, Datensicherheit, Compliance-Maßnahmen, Überwachung und Governance-Kontrollen, dank der sich KI-Agenten sicher zwischen Daten, Modellen und Arbeitsabläufen bewegen können. Zusammensetzbarkeit : Agenten von Experian, Kunden und Partnern arbeiten zusammen, ohne dass vorhandene Technologien ausgetauscht werden müssen, sodass Organisationen mit gezielten Anwendungsfällen beginnen und schrittweise auf vollständig vernetzte, agentengesteuerte Arbeitsabläufe hinarbeiten können.

: Agenten von Experian, Kunden und Partnern arbeiten zusammen, ohne dass vorhandene Technologien ausgetauscht werden müssen, sodass Organisationen mit gezielten Anwendungsfällen beginnen und schrittweise auf vollständig vernetzte, agentengesteuerte Arbeitsabläufe hinarbeiten können. Agentennative Entscheidungen : Zweckbestimmte Agenten in den Bereichen Betrug, Identität, Kreditrisiko, Marketing, Analysen, Operationen und Governance, die Untersuchungen anstellen, orchestrieren und Arbeitsabläufe optimieren können, anstatt nur auf Prompts zu reagieren.

: Zweckbestimmte Agenten in den Bereichen Betrug, Identität, Kreditrisiko, Marketing, Analysen, Operationen und Governance, die Untersuchungen anstellen, orchestrieren und Arbeitsabläufe optimieren können, anstatt nur auf Prompts zu reagieren. Integrierte Governance : Modellrisikomanagement, Erklärbarkeit, Prüfpfade, Überwachung und Richtliniendurchsetzung sind in agentische Arbeitsabläufe integriert, um konforme KI im gesamten Unternehmen zu unterstützen.

: Modellrisikomanagement, Erklärbarkeit, Prüfpfade, Überwachung und Richtliniendurchsetzung sind in agentische Arbeitsabläufe integriert, um konforme KI im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Produktivität nach Maß, mit menschlicher Aufsicht: Automatisierung von Untersuchung, Strategieausführung, Erkenntnisgenerierung, Dokumentation und Überwachung durch Validierung mit menschlicher Einbindung für komplexe Entscheidungen und Ergebnisse mit großer Wirkung.

Experian ist ein 5-Sterne-Sponsor der Money20/20 Europe in Amsterdam und wird die Connection Lounge der Veranstaltung ausrichten. Adolfo Tunon, Head of Banking GTM, EMEA bei ServiceNow wird gemeinsam mit Vijay Mehta und Laurie Schnidman von Experian auf der Bühne stehen und die Lancierung von Agent Operating System sowie die Zukunft agentischer KI im Finanzdienstleistungssektor besprechen.

Weitere Informationen zum Bericht "Connected Intelligence" finden Sie hier, und den Bericht zu Betrug und Finanzkriminalität im Vereinigten Königreich für 2026 finden Sie hier.

Hinweise für die Redaktion:

*Experian und Phronesis haben im April und Mai 2026 eine weltweite Umfrage unter mehr als 800 Entscheidungsträgern in Finanzinstituten in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Australien, Neuseeland, Spanien, Deutschland, Indien, Italien, Südafrika, Kolumbien und Chile durchgeführt.

**Die Studie wurde zwischen März und April 2026 von HarrisX unter mehr als 500 Entscheidungsträgern in Organisationen im Vereinigten Königreich durchgeführt.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Möglichkeiten eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen alles mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen des FTSE 100 Index, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

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