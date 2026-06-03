Die BASF-Aktie konnte den in der letzten Analyse beschriebenen Konter nach dem Ex-Dividendentag nur begrenzt ausbauen. Statt eines Ausbruchs über die damalige Zielzone rutschte der Chemiewert wieder zurück und notiert nun erneut nahe einer wichtigen kurzfristigen Entscheidungsmarke. Zusätzlich mahnt die saisonale Betrachtung zur Vorsicht, denn der Zeitraum nach Ende Mai zählt historisch nicht zu den stärksten Phasen der Aktie. Schwache Perspektive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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