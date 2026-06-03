DJ Commerzbank will Unicredit-Angaben von Finanzaufsicht prüfen lassen

DOW JONES--Die Commerzbank will die Angaben der Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen. Wie die Bank mitteilte, stellt sie der Finanzaufsicht Bafin die relevanten öffentlich verfügbaren Informationen sowie ihre eigene Analyse und Erkenntnisse zur Verfügung. Sie warnt vor möglicherweise irreführenden Unicredit-Angaben und "spricht sich für eine umfassende Prüfung des Sachverhalts aus, um dem Markt ein vollständiges Bild zu geben."

Die Unicredit hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ihr im Rahmen des laufenden Übernahmeangebots 7,6 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient worden seien. Inklusive der bislang direkt gehaltenen 26,77 Prozent käme die Unicredit damit auf 34,37 Prozent. Außerdem meldete sie Kaufoptionen über weitere 3,2 Prozent und weitere Finanzinstrumente, sogenannte "Cash-Settled Instruments", im Volumen von 13,2 Prozent.

Laut Commerzbank konnten nach den ihr aktuell vorliegenden Informationen "bislang keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert werden". Die Summe der Annahmen durch Privatanleger entspreche einem Aktienanteil von rund 0,05 Prozent. Das insgesamt angediente Volumen stamme überwiegend von Banken und mit ihnen verbundenen Parteien, von denen einige bekannte Derivate-Gegenparteien der Unicredit seien, so die Commerzbank weiter. Sie wies zudem darauf hin, dass die Aktien angedient wurden, obwohl der Kurs der Commerzbank-Aktie über dem Wert des Unicredit-Angebots liege.

Ferner teilte, die Bank mit, dass direkt gehaltene Aktien, Derivate und angediente Aktien nicht als aggregierte Gesamtposition interpretiert werden sollten. Es handele sich um unterschiedliche Kategorien, die nicht gleichgesetzt werden sollten. In Teilen der Berichterstattung sei von Positionen von über 50 Prozent die Rede gewesen.

Die Angaben der Unicredit seien "ohne ergänzende Erläuterungen irreführend und begründen den Verdacht eines Handelns mit dem Ziel, ihre Position in der Wahrnehmung des Marktes künstlich aufzublähen."

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June 03, 2026 15:09 ET (19:09 GMT)

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