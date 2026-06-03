Die neue Balance-Serie bildet das Herzstück des Hybrid-Trainingssystems von Amazfit und verbindet fortschrittliche Smartwatch-Hardware mit der Intelligenz der Zepp-App, um Sportlern dabei zu helfen, ihr Training in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Regeneration und Alltag strukturiert zu gestalten

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health, hat heute die Amazfit Balance 3 und die Amazfit Balance Ultra vorgestellt die neuesten Modelle der Balance-Serie und die Flaggschiff-Uhren für das neue Hybrid Training System von Amazfit, das Leistungserfassung mit intelligenter Trainingsberatung über die Zepp-App verbindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602583741/de/

Built around how modern athletes train today, Balance 3 and Balance Ultra are designed for people balancing strength, endurance, recovery, work, stress, and daily life. The devices serve as the engine layer of the connected Hybrid Training ecosystem, capturing how users train, recover, and respond over time.

Die Produkte wurden im Rahmen einer Produkteinführung in New York bei einer Podiumsdiskussion vorgestellt, die von führenden Persönlichkeiten aus der Fitness- und HYROX-Community moderiert wurde. Balance 3 und Balance Ultra basieren auf den heutigen Trainingsmethoden moderner Sportler und richten sich an Menschen, die Kraft, Ausdauer, Erholung, Arbeit, Stress und Alltag in Einklang bringen möchten. Die Geräte bilden die technische Basis des vernetzten Hybrid Training-Ökosystems und erfassen, wie Nutzer im Laufe der Zeit trainieren, sich erholen und reagieren, während die Zepp-App als intelligente Schnittstelle fungiert und diese Daten zu klaren Erkenntnissen aufbereitet.

Balance Ultra ist das Flaggschiff der Balance-Serie und vereint handwerkliche Fertigung aus Titan der Güteklasse 5 mit einem raffinierten, leistungsorientierten Design, das sich nahtlos in Training, Arbeit und Alltag einfügt. Die Balance 3 wurde für vielseitige Sportler entwickelt, die eine Uhr für das Fitnessstudio, das Laufen, die Erholung und ihre täglichen Aktivitäten suchen. Sie ist in Edelstahl- und Titanausführungen erhältlich, sodass Nutzer zwischen einer robusten Alltagsausführung und einer leichteren Premium-Variante wählen können.

"Bei der Zukunft des Trainings geht es nicht darum, mehr zu tun, ohne eine klare Richtung zu haben. Es geht um strukturiertes Training", sagte Wayne Huang, CEO von Zepp Health. "Mit Balance 3 und Balance Ultra helfen wir Sportlern dabei, besser zu verstehen, wie sich Kraft, Ausdauer, Regeneration und der Alltag auf die Leistungsfähigkeit auswirken. Die Balance-Serie führt diese Signale zusammen, sodass Nutzer ihre Leistungsfähigkeit einschätzen, ihre Anstrengung dosieren und im Laufe der Zeit fundiertere Trainingsentscheidungen treffen können."

Ein hybrides Trainingssystem, das Sportlern dabei helfen soll, strukturiert zu trainieren

Moderne Fortbildungen werden zunehmend hybrider. Sportler laufen, heben Gewichte, trainieren, erholen sich, reisen, arbeiten und bewältigen den Alltagsstress oft alles gleichzeitig. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, mehr Daten zu sammeln. Die Herausforderung besteht darin, zu verstehen, was diese Daten für das Training bedeuten wann man sich voll ins Zeug legen, wann man sich erholen und wie man langfristig konstant bleiben sollte.

Im Mittelpunkt des Balance-Erlebnisses steht die Zepp-App, die intelligente Schnittstelle des Hybrid-Trainingssystems. Balance 3 und Balance Ultra erfassen die Daten, während die Zepp-App Trainings-, Erholungs-, Schlaf-, Stress- und Lebensstil-Daten zusammenführt und so einen klareren Überblick darüber bietet, wie sich der Körper anpasst und worauf Sie als Nächstes Ihren Fokus legen sollten.

Innerhalb der App bündelt HybridCharge Energy Intelligence dieses System, indem es BioCharge, LifeLoad und Training Load in einer einzigen Leistungsübersicht zusammenführt. BioCharge gibt Aufschluss über den Energie- und Erholungszustand des Körpers, LifeLoad liefert zusätzliche Informationen zu den Belastungen durch den Alltag und die Anforderungen des Lebensstils, und Training Load zeigt die durch das Training verursachte Belastung an. Zusammen helfen diese Informationen den Nutzern dabei, besser zu verstehen, was sie im Moment leisten können und wie sie ihre Anstrengungen zwischen Training und Erholung einteilen sollten.

Mit den Funktionen Weekly Focus und Training Balance können Nutzer erkennen, ob ihr Training in Bezug auf Kraft, Ausdauer und Erholung ausgewogen ist, während hybride Trainingspläne für mehr Struktur bei der Vorbereitung und beim Trainingsfortschritt sorgen. Das Ergebnis ist ein System, das darauf ausgelegt ist, vernetzte Gesundheits- und Fitnessdaten in klarere Handlungsempfehlungen umzuwandeln und nicht nur in noch mehr Daten.

Für jeden Bereich des Trainings konzipiert

Balance 3 und Balance Ultra wurden entwickelt, um alle Aspekte des modernen Trainings zu unterstützen von strukturierten Trainingseinheiten über Erholung und Navigation bis hin zur Kommunikation und dem täglichen Tragen. Beide Modelle verfügen über helle 1,5-Zoll-AMOLED-Displays mit Saphirglas und einer Helligkeit von bis zu 3.000 Nit, fortschrittliche Gesundheitsüberwachung, präzises Dual-Band-GPS, Sechs-Satelliten-Ortungssysteme, Routenführung, Offline-Kartenunterstützung, Unterstützung für Krafttraining sowie offizielle HYROX-Tools in einem vernetzten Erlebnis.

Die Akkulaufzeit ist darauf ausgelegt, auch mit anspruchsvollen Tagesabläufen Schritt zu halten. Das Balance 3 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen, während das Balance Ultra diese Laufzeit mit bis zu 30 Tagen noch weiter verlängert und Nutzern damit eine langlebigere Flaggschiff-Option für regelmäßiges Training, Reisen und den Alltag bietet.

Die Balance-Serie ermöglicht zudem einen umfassenderen Einblick in Gesundheit und Regeneration und bietet erweiterte Messwerte wie Herzfrequenz, HRV, Schlaf, Stress, Blutsauerstoffgehalt und Atemfrequenz. Für das Krafttraining unterstützen beide Uhren 25 automatisch erkannte Kraftübungen, sodass Nutzer ihre Trainingsleistung über mehrere Trainingseinheiten hinweg verfolgen können, ohne jede Bewegung manuell eingeben zu müssen. Bluetooth-Telefonie, die Zepp Flow-Sprachsteuerung, Sprachmemos und der integrierte Speicher helfen den Nutzern, in Verbindung zu bleiben und die Kontrolle zu behalten, ohne ihren Rhythmus zu unterbrechen.

Offizielle HYROX-Tools für das Training und den Wettkampftag

Da Amazfit weiterhin offizieller Wearable-Partner von HYROX ist, sind die Balance 3 und die Balance Ultra die idealen Begleiter für das Training und die Wettkämpfe bei HYROX.

Die integrierten HYROX-Funktionen verbinden eine strukturierte Vorbereitung mit der Umsetzung am Renntag. HYROX-Trainingspläne, Rennsimulationen, HYROX Virtual Pace und rennspezifische Trainingsunterstützung helfen Sportlern dabei, sich gezielter vorzubereiten.

Die Analyse nach dem Rennen hilft den Nutzern, das Tempo, die Leistung an den einzelnen Abschnitten, die Platzierungen, die Gesamtlaufzeit sowie die Stellen, an denen Leistungsgewinne oder -verluste zu verzeichnen waren, besser zu verstehen. Diese Hilfsmittel sollen die HYROX-Athleten unterstützen und gleichzeitig das übergreifende Hybrid-Trainingssystem stärken: Kraft, Ausdauer, Regeneration und Struktur wirken dabei Hand in Hand.

Preise und Verfügbarkeit

Die Amazfit Balance 3 Stainless Steel ist ab dem 2. Juni 2026 zum Preis von 369,99 USD erhältlich.

Die Amazfit Balance 3 Titanium ist in Kürze für 449,99 USD erhältlich.

Die Amazfit Balance Ultra ist ab dem 2. Juni 2026 zum Preis von 599,99 USD erhältlich.

Alle Modelle werden auf Amazfit.com erhältlich sein.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

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Mary Thompson Woodbury

Head of PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com