Nach einer Serie von Rekordständen haben die US-Börsen am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet wurde die Stimmung vor allem durch die erneut verschärfte Lage im Nahen Osten. Trotz laufender Gespräche über eine Verlängerung der seit rund zwei Monaten bestehenden Waffenruhe lieferten sich die USA und der Iran über Nacht eines der heftigsten Gefechte seit Beginn der Feuerpause. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation ließ die Ölpreise steigen und schürte Unsicherheit an den Märkten.Zusätzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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