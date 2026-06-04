Baar - Partners Group hat angesichts des gestrigen Kursrutsches und Berichten über Mittelabflüsse aus einigen Evergreen-Fonds ein Update zum eigenen Geschäftsverlauf publiziert. Mit dem Schritt will das Unternehmen auch mehr Transparenz zum erwarteten Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) schaffen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Demnach rechnet das Management von Partners Group unverändert mit einem Bruttoneugeldzufluss von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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