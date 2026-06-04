Zürich - Der Flughafen Zürich legt die Pläne für den Neubau des Docks A ab Montag öffentlich auf. Den neuen Tower hat der Bund bereits genehmigt. Das neue Dock wird nördlich des heutigen Standorts gebaut, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Donnerstag mitteilte. Der Bau des Towers beginnt ab 2027. Er wird zuerst als freistehendes Gebäude betrieben. Das Dock entsteht dann um den Tower herum. Der Neubau ist nötig, weil die Bauten aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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