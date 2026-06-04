Ausverkauf bei Chips? Die Branche gehört heute zu den schwächsten Bereichen an den Börsen. Infineon ist mit einem Minus von rund vier Prozent bislang der DAX-Verlierer des Tages. ASML gerät ebenfalls unter Druck. Auch in den USA dominieren die Verkäufer: Unter anderem die Aktien von Marvell, Micron und Arm verlieren vorbörslich zeitweise mehr als fünf Prozent.Auslöser ist ausgerechnet Broadcom. Dabei hat der KI-Gewinner eigentlich starke Zahlen vorgelegt. Was soll das also alles? Ist die Party vorbei? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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