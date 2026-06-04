Baar - Die Aktien des Privatmarktspezialisten Partners Group haben am Donnerstag nach dem Kurssturz vom Vortag eine leichte Erholung gezeigt. Das Zuger Finanzunternehmen bestätigte erhöhte Rücknahmeforderungen für weitere seiner Fonds, es erwartet aber auch weiterhin insgesamt gute Neugeldzuflüsse im laufenden Geschäftsjahr. Die Partners Group-Aktien notierten am Donnerstagmittag um 2,8 Prozent im Plus bei 706,20 Franken. Am Vortag waren die Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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