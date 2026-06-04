SpaceX macht seine Boersenplaene offiziell. Die Weltraumfirma von Elon Musk will bei ihrem Rekord IPO rund 75 Milliarden US Dollar einnehmen. Der Ausgabepreis wurde auf 135 Dollar festgesetzt. Damit koennte der Konzern aus dem Stand eine Bewertung von rund 1,75 bis fast 1,8 Billionen Dollar erreichen.SpaceX setzt Ausgabepreis fest SpaceX will mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie an die Boerse gehen. Geplant ist der Verkauf von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de