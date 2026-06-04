© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIVom Tiroler Motorenbauer zum KI-Profiteur: Innio geht an die Nasdaq - mit einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar und großem Anlegerinteresse.Wer nur auf Nvidia, AMD oder die großen Cloud-Konzerne schaut, könnte einen der spannendsten KI-Gewinner übersehen haben. Ausgerechnet ein österreichischer Gasmotorenhersteller sorgt nämlich jetzt an der Wall Street für Aufsehen. Innio wird am Donnerstag an der Nasdaq gelistet - mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar. Der Ausgabepreis von 27 US-Dollar je Aktie liegt am oberen Ende der zuvor festgelegten Spanne, berichtet das Handelsblatt. Noch bemerkenswerter ist, dass das Orderbuch laut Insidern zweistellig überzeichnet war. Der …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US11135F1012,NL00150745D9Den vollständigen Artikel lesen
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