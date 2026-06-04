© Foto: DesignIt - Zoonar.com/DesignItStürmische Zeiten stehen für die Smartphone-Hersteller vor der Tür: Nicht nur, dass sich aufgrund des Chipmangels die Lieferkette verteuert; sondern auch die Nachfrage hat rapide abgenommen. Was nun, Apple?Das Smartphone ist heute alles: Bankkonto, Steuererklärung, Fernseher, Uhr, Wecker - ALLES in einem Gerät, kaum noch wegzudenken. Eine neue Studie von Bitkon lässt aufhorchen: Der Verband rechnet für 2026 mit einem weiteren Rückgang des Smartphone-Absatzes um etwa vier Prozent auf 18,8 Millionen ?Geräte. Diese Phänomen ist aber nicht nur auf Deutschland begrenzt. Weltweit wird mit einem Umsatzrückgang für Smartphones mit rund 14 Prozent gerechnet. Exklusiv für …
Enthaltene Werte: US0378331005,US7960502018,KYG9830T1067Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE