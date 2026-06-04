Beim Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer erleben Anleger derzeit eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Obwohl die Aktie im aktuellen Donnerstagshandel eine spürbare Gegenbewegung nach oben zeigt und zulegen kann, bleibt das übergeordnete Marktumfeld von tiefen Zweifeln geprägt. Frühere Kursgewinne des DAX-Titels sind in den vergangenen Monaten fast vollständig verpufft. Der Grund für die anhaltend nervöse Stimmung auf dem Parkett sind neue, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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