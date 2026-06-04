© Foto: Alexas_Fotos - UnsplashDer Medizintechnikkonzern Medtronic ist auf dem besten Weg dazu, ein Dividendenkönig zu werden. Nach einer kräftigen Korrektur ist die Aktie einen Blick wert. Jeden Tag neue Rekorde - allerdings fast nur bei Chip-Werten Trotz fast täglicher neuer Kursrekorde im US-Technologieindex Nasdaq 100, im japanischen Nikkei oder auch im südkoreanischen Kospi in den vergangenen Tagen und Wochen lagen große Teile des Aktienmarktes brach. Während Halbleiter- und Technologiewerte von einem Hoch zum nächsten eilten, purzelten in vielen anderen Branchen die Kurse Die durch den Iran-Krieg aufgeworfenen Unsicherheiten ließen Anlegerinnen und Anleger dorthin fliehen, wo die Wachstumsaussichten am deutlichsten …
Enthaltene Werte: US0028241000,US4781601046,IE00BTN1Y115Den vollständigen Artikel lesen
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