Die Quantencomputing-Branche hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit dem Börsengang von Quantinuum ist erstmals ein bedeutender Vertreter des Sektors über den klassischen IPO-Weg an den Kapitalmarkt gegangen. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Signal für die zunehmende Reife einer Industrie, die bislang vor allem durch SPAC-Transaktionen geprägt war.Quantinuum hat einen starken Start hingelegt: Die Aktien wurden an der Nasdaq bei 68 Dollar erstmals gehandelt, nachdem das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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