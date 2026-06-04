Die jüngste KI-Euphorie an der Wall Street hat am Donnerstag einen Dämpfer erhalten. Auslöser war ein schwacher Ausblick des Halbleiterkonzerns Broadcom, der insbesondere die Technologiewerte unter Druck setzte. Der Nasdaq 100 schloss 0,5 Prozent tiefer bei 30.407,81 Punkten, nachdem das Börsenbarometer im Tagesverlauf zeitweise sogar bis zu 1,6 Prozent verloren hatte.Deutlich robuster präsentierte sich der breite US-Markt. Der S&P 500 legte um 0,4 Prozent auf 7.584,31 Punkte zu, verfehlte jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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