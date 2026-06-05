von Patrick Gunti Mit TINYFISH machen Tobias Bischoff und Luca Orlando Sushi einem breiten Publikum zugänglich. Seit der Gründung 2020 hat das Unternehmen bereits elf Standorte in Zürich, Bern und Zug eröffnet. Im Interview spricht Co-Founder und CEO Tobias Bischoff über den ungewöhnlichen Weg vom Banker zum Sushi-Unternehmer, die Philosophie hinter dem Konzept sowie die Herausforderungen zwischen Handwerkskunst, Expansion und Nachhaltigkeit. Moneycab.com: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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