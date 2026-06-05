© Foto: SOPA Images - Sipa USAPlanet Labs liefert bessere Zahlen als erwartet ab - und fällt trotzdem. Nach einer Rallye von fast 1.000 Prozent wird die Space-Aktie zur echten Nervenprobe. Was Anleger jetzt wissen müssen.Planet Labs hat geliefert. Und trotzdem ging es abwärts. Der Spezialist für Erdbeobachtung meldete im ersten Fiskalquartal einen Umsatz von 94,2 Millionen US-Dollar und lag damit über den erwarteten 90 Millionen US-Dollar. Auch beim Ergebnis gab es eine positive Überraschung: Anstelle des erwarteten EBITDA-Verlusts von 5,3 Millionen US-Dollar wurde nur ein Minus von 1 Million US-Dollar verzeichnet. Normalerweise wäre das Stoff für steigende Kurse. Doch die Aktie verlor nach Börsenschluss 3,4 Prozent und …
Enthaltene Werte: US72703X1063Den vollständigen Artikel lesen
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