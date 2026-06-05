© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoElon Musk, Jamie Dimon, ein Raum voller Milliardäre und Fragen zur Bewertung, die kaum jemand stellen wollte. Das SpaceX-Investor Event mutiert zum Musk-Festival. Der Indexbetreiber S&P bleibt unterdessen hart.Jamie Dimons Konferenzräume im JPMorgan-Hauptquartier haben schon einiges gesehen. Aber ein Investor-Event, bei dem Teilnehmer offen zugeben, den Börsenprospekt nicht gelesen zu haben, dürfte selbst dort selten vorkommen. SpaceX hat diese Woche den Vermarktungsprozess für seinen Börsengang gestarte. Der Auftakt wirkte auf manche Beobachter weniger wie eine Roadshow als eine Erweckungsveranstaltung. Der Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Konzern aus Starbase, Texas, strebt einen …
Enthaltene Werte: US46625H1005,US78378X1072,2455711,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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